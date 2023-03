Surprise, l’OM reçoit un incroyable appel du pied

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 23 ans, Evan Ndicka pourrait être l'un des acteurs du prochain mercato estival. Son contrat avec l'Eintracht Francfort prend fin en juin prochain et un départ serait d'actualité. Formé à l'AJ Auxerre, le défenseur central dispose d'une belle côte en France. Et son agent n'a pas fermé la porte à un départ à l'OM, dont il a loué les qualités.

Présent à l'Eintracht Francfort depuis 2018, Evan Ndicka est en pleine progression. A 23 ans, le défenseur central serait disposé un rejoindre un club plus huppé en fin de saison. Sous contrat jusqu'en juin avec l'équipe allemande, Ndicka pourrait être tenté par un départ à l'OM selon son agent.

« L’OM est très attractif »

« L’OM est très attractif, qui plus est avec Pablo Longoria. Quand on voit l’équipe qu’il fait avec le budget qu’il a au départ et qu’on pense aux 200 millions qui ont servi à faire la précédente équipe je suis désolé… » a déclaré Samir Khiat. Pour ce dernier, l'OM est un club de plus en plus attractif.

« L'OM ? Un club qui n’a rien à envier aux bons clubs de Bundesliga »