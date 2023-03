Nouvelle galère au PSG, elle concerne Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis l’été dernier, la direction du PSG tente de pousser Neymar vers la sortie mais peine à trouver un point de chute à son attaquant brésilien. Et la tâche de Luis Campos va encore davantage de compliquer puisque de son côté, Neymar n’envisage clairement pas un départ et souhaite même terminer sa carrière au PSG.

Fraichement opéré de la cheville droite à Doha, au Qatar, Neymar sera donc éloigné des terrains pour le reste de la saison. Un énième coup dur pour le PSG avec sa star, recrutée pour la somme record de 222M€ en 2017 mais qui peine à enchainer les bonnes périodes sans se blesser depuis son arrivée au Parc des Princes.

Le PSG veut s’en débarrasser

Ainsi, et ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite se séparer de Neymar. À son arrivée en tant que conseiller sportif l’été dernier, Luis Campos avait d’ailleurs tenté de trouver un point de chute à l’international brésilien, en vain. Et le dirigeant portugais du PSG aura du mal à faire mieux cet été…

Neymar veut terminer à Paris

Comme l’a révélé le média anglais The Athletic lundi, Neymar a déjà tranché pour son avenir et n’a qu’une idée en tête : rester au PSG, où il songe même à arrêter sa carrière alors que son contrat court jusqu’en 2027. En clair, il paraît impossible d’envisager son départ, qui soulagerait pourtant beaucoup les finances du PSG.