Immense déception à l’OM, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Après la défaite de l'AS Monaco, l'OM avait une belle occasion de prendre ses distances au classement en cas de victoire sur Strasbourg. Alors en infériorité numérique, les hommes d'Igor Tudor sont parvenus à mener par deux buts d'écarts avant de se faire rejoindre sur le gong. Le plus dur était fait, Jordan Veretout le sait. Le milieu de terrain est très frustré du résultat.

Depuis la défaite contre le PSG, l'OM fait grise mine. Les joueurs du club phocéens manquent cruellement de confiance et ils l'ont encore démontré dimanche soir contre Strasbourg. Absents dans le jeu en première période et pas franchement aidés par l'expulsion de Leonardo Balerdi, les Marseillais ont par miracle ouvert le score par l'intermédiaire de Chancel Mbemba avant qu'Alexis Sanchez n'aggrave la marque. Un matelas confortable pour aborder le dernier quart d'heure de la rencontre. C'était sans compter sur la réaction strasbourgeoise initiée par Jean-Eudes Aholou, auteur d'un doublé retentissant. L'OM s'est fait rattraper et laisse filer deux points précieux pour la qualification en Ligue des champions. Un scénario catastrophe qui déplait à Jordan Veretout.

L’OM s'agace, il dénonce une «injustice» https://t.co/MuFqaalyQD pic.twitter.com/u9ef7CKOeP — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Veretout enrage

« C’est une déception, on prend un carton rouge et on pense que cela va être une soirée difficile. On rentre dans cette seconde mi-temps avec de bonnes intentions, on va les chercher et on se procure de bonnes occasions. On marque ces deux buts qui nous font du bien », a tout d'abord souligné l'international français au micro de Prime Vidéo , avant d'ajouter.

«C’est vraiment décevant»