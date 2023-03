Neymar scelle son avenir, catastrophe au PSG ?

La rédaction

Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, Neymar se retrouve à nouveau dans le collimateur de sa direction, qui se verrait bien s’en séparer lors du mercato. Cependant, l’international auriverde ne veut pas bouger et apparaît en position de force avec son contrat courant jusqu’en juin 2027. Un gros coup dur pour le PSG ?

Arrivé dans la peau d’une superstar en 2017, Neymar a vu son statut évoluer au fil des années, au point d’apparaître aujourd’hui comme un fardeau aux yeux de ses dirigeants. La faute à plusieurs écarts et de nombreuses blessures qui poussent désormais le PSG à vouloir s’en séparer. L’international auriverde de 31 ans a déjà été poussé vers la sortie par Luis Campos au moment de sa nomination au PSG au poste de conseiller football, et la position du Portugais n’a pas évolué.

Ça va bouger pour Neymar et Messi, le PSG rêve d’une nouvelle star https://t.co/BC6ng03rrg pic.twitter.com/aQKp9NcAe1 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Le PSG favorable au départ de Neymar

Alors que Neymar, victime d’une nouvelle blessure à la cheville droite, ne refoulera plus les pelouses cette saison, Luis Campos entend à nouveau se séparer du numéro 10 cet été, d’autant que les rapports entre les deux hommes sont loin d’être apaisés, en témoigne leur prise de bec dans le vestiaire de Monaco il y a un mois. Disposant d’un salaire colossal, la sortie de Neymar permettrait au PSG d’assainir ses comptes et pouvoir disposer d’une marge de manœuvre plus importante pour recruter, mais l’ancien du Barça n’a pas l’intention de faciliter les affaires de son dirigeant.

Le Brésilien va s’accrocher