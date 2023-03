PSG : «Messi n’en a rien à carrer», la vengeance se prépare

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Malgré son bon début de saison avec le PSG, Lionel Messi n’a pas su se transcender en Ligue des Champions. Paris a été éliminé dès les huitièmes de finale et l’Argentin est passé au travers. Le public du Parc des Princes pourrait le siffler, ce qui n’étonne pas Jérome Rothen, surtout vu la relation entre Messi et le public parisien.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Lionel Messi pose question. Même s’il est décisif en championnat cette saison, ses performances en Ligue des Champions sont insuffisantes. Pour la deuxième fois de suite, le PSG a été éliminé en huitième de finale, ce qui agace considérablement les supporters.

Messi ne fait pas l’unanimité

Dans le même temps, la relation entre les fans du PSG et Lionel Messi se dégrade. L’Argentin est retourné applaudir les supporters contre le Bayern Munich, pas de quoi tirer un trait sur les derniers mois. Jérome Rothen en a pleinement conscience.

«Il peut être sifflé»