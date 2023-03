Menacé par l'OM, le PSG lance un avertissement

La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit Rennes dimanche, Christophe Galtier s’est montré prévenant en conférence de presse ce vendredi. Le technicien se méfie des équipes que le PSG doit affronter dans les semaines à venir et ce, malgré les dix points d’avance sur l’OM, deuxième de la Ligue 1.

Avec 66 points à 11 journées de la fin de la saison, le PSG est en passe de réaliser le back-to-back. Un deuxième titre consécutif se profile pour le club de la capitale qui n’a plus que le championnat à jouer d’ici la fin de la saison. Dans la course au titre, l’OM (56) est à 10 points du leader et Lens (54) à 12 points. Un matelas qui paraît suffisant pour le PSG dont se méfie Christophe Galtier.

« Ça sera une grande désillusion »

L’entraîneur du PSG a affirmé en conférence de presse avant d’affronter Rennes dimanche, qu’il ne fallait pas prendre le championnat pour acquis : « Nous ne sommes pas champions. Nous avons des points d'avance. Sur les quatre prochains matchs, nous avons Rennes, Lyon, Nice et Lens. Ce sont des équipes qui se battent pour des places européennes. Nous avons un effectif très diminué. Si on considère que c'est fait, ça sera une grande désillusion. Chercher de la motivation chez mes joueurs? Non. Mes joueurs savent très bien que ce championnat n'est pas encore gagné. Ça peut vite se retourner ».

Hécatombe au PSG

S’il ne faut pas prendre les matchs à venir à la légère, Galtier à bien précisé que c’est aussi parce que son effectif est diminué. En effet, en plus des très longues absences de Neymar et Presnel Kimpembe, le PSG devra faire sans Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Carlos Soler blessés et avec Marquinhos et Sergio Ramos incertains.