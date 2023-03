«J’ai dû le traumatiser», l’amusante confidence sur une star du PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui star du PSG, Presnel Kimpembe est passé il y a quelques années par le centre de formation du club de la capitale. Une période durant laquelle il a notamment pu côtoyer une certaine Virginie Megnin. Coordinatrice scolaire et référente socio-éducative, c’est elle qui s’occupe des jeunes joueurs du PSG. Et visiblement, elle a marqué Kimpembe.

Avant de pouvoir rêver d’intégrer l’équipe première du PSG, il faut d’abord passer par les équipes de jeunes et la case centre de formation. Aujourd’hui, le club de la capitale dispose d’ailleurs d’un des meilleurs centres de France et même d’Europe. Mais voilà qu’il n’y a pas que le sportif qui compte pour ces jeunes hommes. En effet, l’école est également un point important de leur développement et pour veiller à cela, le PSG peut compter sur Virginie Megnin, coordinatrice scolaire et référente socio-éducative. Elle est d’ailleurs décrite, par Le Parisien , comme une seconde maman, pour les jeunes Parisiens.

« Pour eux, il faut être là 24 heures sur 24 »

« Je pense que le soir, sur les caméras de surveillance, je suis celle qu’on voit partir la dernière, pros et centre de formation confondus. Il fait nuit quand je prends ma voiture, je dois mettre la lumière sur mon téléphone pour éviter les trous au sol. (…) Les jeunes, de la 3e à la terminale au centre, m’appellent parfois à 22 ou 23 heures en me disant : J’ai ceci, j’ai cela. Ils m’envoient des textos. Pour eux, il faut être là 24 heures sur 24. Ils passent plus de temps dans l’établissement que sur les terrains. Je les connais mieux que les coachs. C’est rassurant je pense pour les parents de savoir qu’ils ont quelqu’un sur place pour écouter leur enfant », raconte notamment Virginie Megnin au quotidien régional à propos de son travail au PSG.

« Kimpembe passe aussi de temps en temps »