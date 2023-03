Un énorme clash révélé au PSG, «il l’a menacé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, et certains observateurs ne cessent de dénoncer un gros manque de caractère dans cet effectif. Mathieu Bodmer, qui a porté pendant trois ans, livre son point de vue à ce sujet et livre d’ailleurs une anecdote inattendue sur un clash au PSG.

Racheté par le Qatar en 2011, le PSG court en vain derrière son nouveau rêve depuis maintenant douze ans : une victoire finale en Ligue des Champions. Le club de la capitale peine à atteindre cet objectif encore, et cette année encore, la désillusion a été grande pour les dirigeants et les supporters. Le PSG a été éliminé dès le stade des 8e de finale par le Bayern Munich, et certains ont pointé du doigt un manque criant de caractère dans l’effectif de Christophe Galtier.

« Pas de leaders »

Dans un entretien accordé à Masterclass, Mathieu Bodmer a livré son point de vue à ce sujet, et l'ancien milieu de terrain du PSG (2010-2013) dresse un constat accablant : « Il n’y a pas de leaders aujourd’hui au PSG ! Très peu … à l’époque il y en avait peut-être trop (sourire) trop de mecs avec du caractères, compliqué à gérer pour nous. Mais sur le terrain il n’y avait que des bonhommes, quand il fallait se dire un truc ça se disais les choses », indique Bodmer.

L'incroyable anecdote sur Nenê