PSG : «Pas de leaders», il balance sur le projet du Qatar

Thomas Bourseau

Le PSG cherche à frapper fort sur le mercato ces dernières années en mettant la main sur des Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Cependant, pour Mathieu Bodmer, le Paris Saint-Germain souffre d’un manque de leadership par rapport à son époque qui fait défaut au club de la capitale.

Le projet QSI a été lancé à l’été 2011 lorsque le PSG est passé sous pavillon qatari. Et déjà, le président Nasser Al-Khelaïfi faisait part de son souhait de voir le club parisien sur le toit de l’Europe en Ligue des champions. Malgré une finale en 2020 lors du Final 8 de Lisbonne et une demi-finale la saison d’après, le Paris Saint-Germain n’est jamais parvenu à ses fins.

Bodmer loue le début du projet QSI et l’impact de Matuidi et Ibrahimovic

Et pour Mathieu Bodmer, ex-joueur du PSG, l’absence de leadership dans le vestiaire parisien desservirait le club et ses aspirations sportives. Alors qu’à l’époque, le Paris Saint-Germain pouvait compter sur l’intensité mise par un Blaise Matuidi et sur un meneur d’hommes qu’est Zlatan Ibrahimovic.

«Si cette intensité constance est ce qui manque au PSG aujourd’hui ? Complètement»