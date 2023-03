PSG : A l’origine du fiasco, il fait son mea-culpa

Thomas Bourseau

Jeune défenseur de 17 ans issu du centre de formation du PSG, El Chadaille Bitshiabu a été sous le feu des critiques pour sa relance qui a engendré le premier but du Bayern Munich la semaine dernière. Marco Verratti aurait pris la totale responsabilité de cette erreur.

El Chadaille Bitshiabu (17 ans) dispose d’un temps de jeu plutôt conséquent depuis le début de la saison et plus particulièrement ces derniers temps. En effet, avec la rupture du tendon d’Achille de Presnel Kimpembe qui va l’éloigner des pelouses jusqu’à l’automne prochain, et la récente blessure de Marquinhos à la hanche, cette succession d'évènements lui a permis de prendre en partie part au 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich la semaine dernière.

Auteur d’une relance risquée, Bitshiabu a été décrié après le Bayern

Et c’est de lui qu’est venu le premier but du Bayern Munich en seconde période, ou du moins, il a été la source de ce revers. Souhaitant relancer propre et court avec Marco Verratti qui se trouvait dos au jeu à l’entrée de la surface, El Chadaille Bitshiabu a été désigné comme un coupable de l’ouverture du score du Bayern par Christophe Galtier après la rencontre pour avoir fait ce choix plutôt que de relancer long.

Verratti a rassuré Bitshiabu et prend la totale responsabilité du but