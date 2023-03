Un pacte est passé, Neymar trahit le PSG

Axel Cornic

Lors de son arrivée l’été dernier, le duo formé par Luis Campos et Christophe Galtier pensait avoir trouvé la recette miracle pour dompte le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais comme ceux qui ont essayé avant eux, ils ont échoué avec une élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions et une ambiance toujours plus explosive en interne.

L’histoire se répète au PSG. Alors que les espoirs étaient nombreux en début de saison pour le début du projet guidé par Luis Campos et Christophe Galtier, ils ont été douchés avec une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Forcément, les critiques sont nombreuses et tout le monde cherche le coupable.

« Ils ont passé un pacte avec les vedettes »

Au micro de RMC Sport , Daniel Riolo a évoqué l’existence d’un pacté passé en tout début de saison avec les cadres du vestiaire, comme Neymar. « Lors de la tournée au Japon le pacte Campos-Galtier a été d’aller voir Neymar notamment et de dire : “Bon vu ce qu’il s’est passé l’année dernière, si on veut vraiment faire quelque chose il va falloir arrêter les conneries et qu’on s‘y mette”. Ils ont passé un pacte avec les vedettes du style on va tout vous passer et les autres vont être en gros des sous fifres » a-t-il révélé, dans le Podcast PSG de l’ After Foot .

« Le pacte a volé en éclats, parce que tu ne peux pas faire confiance à des types comme Neymar »