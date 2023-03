Mercato - PSG : Neymar ne partira pas avant 2027 !

La rédaction

Alors que la direction parisienne intègre encore un départ de Neymar cet été parmi certains scénarii de mercato, cela apparaît aujourd’hui totalement inutile. Compte tenu de la situation du Brésilien et de ses choix quant à son avenir, il apparaît clair qu’il ne quittera plus le Paris Saint-Germain avant le terme de son contrat.

Ces derniers jours, Le Parisien a fait le point sur la situation de Neymar, le quotidien rappelant qu’en mai 2019, le joueur avait émis le souhait ferme de retourner au FC Barcelone, des réunions s’étant même tenues à cet effet entre les deux clubs, sans pourtant aboutir, le Barça n’ayant tout simplement pas les moyens de boucler l’opération. Depuis, Neymar a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, et il s’est montré très clair : il n’entend absolument plus quitter le PSG.

Neymar a intégré qu’il ne trouverait rien ailleurs

Aujourd’hui encore, alors que Luis Campos, qui avait déjà essayé de lui trouver un point de chute l’été dernier, planche de nouveau sur l’hypothèse de son transfert en fin de saison, Neymar a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’entendait absolument pas quitter le club de la capitale. Dans le dossier Neymar, il s’agit sans doute là de la nouvelle la plus inquiétante. Car elle prouve une chose : en repoussant fermement toute hypothèse de départ, Neymar démontre qu’il a intégré le fait qu’il n’aurait désormais aucun point de chute sur le mercato capable de s’aligner sur ses conditions salariales et qu’il n’avait probablement plus les moyens de retrouver un niveau de jeu à la hauteur de sa grande époque, qui lui aurait permis de retrouver des postulants dans le cercle des géants d’Europe.

Neymar s’en tiendra à son contrat

En conséquence, il apparaît certain que le PSG ne parviendra pas à faire partir Neymar car le Brésilien s’en tiendra à son contrat jusqu’en 2027, qui lui garantit un salaire XXL jusqu’au firmament de sa carrière. Pour les dirigeants parisiens, réfléchir à des scénarii impliquant un départ de Neymar apparait donc totalement vain et contre-productif. Mieux vaut réfléchir au meilleur moyen de susciter chez lui une implication maximale, en retrouvant de l’exigence à son égard.