Pour plomber Messi, Cristiano Ronaldo peut chiper une star au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Leo Messi et Sergio Ramos pourraient tous les deux migrer vers l'Arabie Saoudite cet été. D'une part, la Pulga réclamerait environ 600M€ à Al Hilal. D'autre part, Sergio Ramos pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr en cas de départ du PSG.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2021 avec le Real Madrid et le FC Barcelone, Sergio Ramos et Leo Messi n'ont pas réussi à s'entendre avec Florentino Pérez et Joan Laporta pour prolonger. Dans l'obligation de se trouver un nouveau club, les deux ennemis de Liga ont signé librement et gratuitement au PSG. Et après deux saisons à Paris, ils pourraient migrer une nouvelle fois vers le même pays : l'Arabie Saoudite.

Messi réclame 600M€ à Al Hilal

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est en pourparlers avec Lionel Messi et Sergio Ramos pour les prolonger. Et les discussions entre les parties sont en bonne voie. Malgré tout, Leo Messi et Sergio Ramos - qui sont sous contrat jusqu'au 30 juin - pourraient s'envoler vers l'Arabie Saoudite cet été.

Sergio Ramos pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr