Neymar, Osimhen… Toutes les infos mercato du 14 mars

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG n'a pas discuté d'un transfert de Neymar

Neymar poussé vers la sortie par le PSG, faut-il vraiment y croire ? Les récentes révélations faisaient état d'une volonté ferme de la part de Luis Campos de se séparer du numéro 10 brésilien comme ce fut déjà le cas l'été dernier. Mais Goal Brésil relance le feuilleton et annonce que le PSG n'aurait, en réalité, jamais discuté avec Neymar d'un départ lors du prochain mercato. D'ailleurs, de son côté, l'international brésilien reste serein avec un contrat qui court jusqu'en 2027, et un transfert parait donc improbable.



Le PSG fonce sur Osimhen, c'est 100M€

Désireux d'attirer du sang neuf et notamment dans le secteur offensif, le PSG prépare un mercato agité. Selon les révélations de Sky , Victor Osimhen est la grande priorité de Luis Campos à cet effet, d'autant que le buteur nigérian de Naples avait déjà travaillé par le passé avec le conseiller sportif du PSG qui l'avait révélé en le faisant venir venir au LOSC. Toutefois, le club de la capitale devra prévoir une somme avoisinant les 100M€ pour espérer recruter Osimhen, d'autant que d'autres grosses écuries telles que Chelsea et Manchester United sont également sur le coup.



PSG : Sergio Ramos espère toujours prolonger

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos est en attente pour son avenir. Selon les révélations de Mundo Deportivo , l'ancien défenseur emblématique du Real Madrid espère recevoir une offre de prolongation de la part de ses dirigeants, mais le média catalan précise que le PSG n'a toujours pas bougé à ce sujet.



PSG : Messi réclame une fortune à Al-Hilal