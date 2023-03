«Ils lui ont tourné le dos», une star du PSG se fait larguer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rien ne va plus pour Neymar au PSG. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cheville, l'international brésilien aurait perdu la confiance de ses supérieurs, qui penseraient à le vendre lors du prochain mercato estival. Mais ce n'est pas tout puisque la star aurait également perdu le soutien de certains de ses coéquipiers.

Critiqué à la fin de la saison dernière, Neymar avait à cœur de revenir en forme. Son travail durant l'intersaison avait payé puisque le joueur avait réalisé une première partie de Ligue 1 impressionnante. Mais la Coupe du monde a marqué un véritable coup d'arrêt. Touché à la cheville dès sa première rencontre, Neymar n'a jamais retrouvé son niveau. De nouveau touché lors de la rencontre face au LOSC le 19 février dernier, il a pris la décision de se faire opérer et de stopper sa saison. Pendant cette absence, les dirigeants du PSG se sont interrogés sur son avenir. Les responsables sont arrivés à la même conclusion : Neymar est devenu un fardeau pour le club.

PSG : A l’origine de son transfert, il fait une grande annonce sur Neymar https://t.co/1KHu2kP4CS pic.twitter.com/LYNow1jkQc — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Neymar aurait trahi le PSG

Comme l'explique Daniel Riolo, Neymar a trahi la confiance de ses responsables. « Lors de la tournée au Japon le pacte Campos-Galtier a été d’aller voir Neymar notamment et de dire : “Bon vu ce qu’il s’est passé l’année dernière, si on veut vraiment faire quelque chose il va falloir arrêter les conneries et qu’on s‘y mette”. Ils ont passé un pacte avec les vedettes du style on va tout vous passer et les autres vont être en gros des sous fifres » a-t-il confié lors du podcast de l' After Foot.

Neymar esseulé au sein du vestiaire parisien