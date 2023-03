Un étonnant scandale dénoncé, Messi concerné ?

Thibault Morlain

Ce mardi, Manchester City a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et de quelle manière. En effet, les Citizens se sont imposés (7-0) face au RB Leipzig avec notamment un quintuplé pour Erling Braut Haaland. Alors que le Norvégien aurait pu en marquer plus, Pep Guardiola a fait le choix de de sortir son buteur. Un choix qui ne manque pas de créer la polémique. Explications.

Après un match nul à l’aller contre le RB Leipzig, Manchester City n’a laissé aucune chance aux Allemands au retour. En effet, ça a viré à la démonstration avec notamment une performance XXL d’un certain Erling Braut Haaland. Alors que le Norvégien affole déjà les compteurs depuis le début de la saison, il a tout simplement inscrit un quintuplé à l’occasion de cette rencontre. 5 buts qui le font rentrer dans la légende puisque Haaland rejoint ainsi le cercle fermé des joueurs ayant marqué 5 réalisations en un match de Ligue des Champions et ils ne sont que 2 : Lionel Messi et Luiz Adriano.

« J'aurais voulu inscrire un double triplé »

La performance d’Erling Braut Haaland restera donc dans l’histoire. Mais le joueur de Manchester City aurait aimé faire encore plus. En effet, après la rencontre, le Norvégien a émis un regret : ne pas avoir eu la possibilité de marquer 6 buts. « C'est une grande soirée... Tout d'abord, je suis vraiment fier de jouer la Ligue des champions, j'adore cette compétition. Cinq buts, gagner 7-0, à domicile, je suis tellement heureux. C'est un peu flou dans ma tête, donc je ne me souviens pas de tous les buts. (…) J'aurais voulu inscrire un double triplé, mais bon, que voulez-vous ? », a notamment lâché Haaland après la rencontre.

Un choix de Guardiola qui fait polémique