Une annonce tombe, le complot Messi se confirme

Remplacé à l'heure de jeu alors qu'il venait d'inscrire un quintuplé historique, Erling Haaland n'a ainsi pas pu battre le record de Lionel Messi. En Espagne, on assure d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle pour Pep Guardiola a décidé de remplacer l'international norvégien. Et sa justification en conférence de presse ne risque pas de calmer les théories du complot.

Mardi soir, Erling Haaland a encore impressionné, inscrivant un quintuplé en seulement 63 minutes. Le Norvégien égale ainsi le record de Lionel Messi, qui était jusque-là le seul joueur à avoir inscrit cinq buts en match à élimination directe en Ligue des champions. Et vu d'Espagne, Pep Guardiola a cherché à protéger le record de Lionel Messi qui date de 2012 contre le Bayer Leverkusen (7-1). Epoque à laquelle le technicien espagnol était sur le banc du Barça. Interrogé à ce sujet, Guardiola a préféré manier l'ironie ce qui renforce les doutes sur sa motivation.

« Je sais que Leo a marqué cinq buts, je m'en souviens parfaitement. Mais c'est incroyable qu'il l'ait fait en 60 minutes, ce n'est pas le cas de Leo. Mais Erling est très jeune et c'est une raison supplémentaire pour battre le record de Leo », lance le coach de Manchester City devant les médias avant de poursuivre : « Sa forme est un cadeau pour nous tous, c'est un grand compétiteur. Il a marqué cinq buts en touchant le ballon 30 ou 35 fois. Il a marqué cinq buts en 60 minutes, il n'avait pas besoin de plus. Qui sait ce qui se serait passé s'il avait joué les 90 minutes? C'est un gars incroyable, avec une mentalité incroyable (…) S'il avait atteint ce record à 22 ans, il se serait ennuyé à l'avenir ».

