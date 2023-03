Problème au PSG, une réponse est attendue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, le PSG éprouve de grosses difficultés sur le plan défensif, avec presque un but encaissé par match. Un problème que le club a rarement connu depuis le début de l’ère QSI. Alors que l’équipe dirigée par Christophe Galtier reçoit le Stade Rennais ce dimanche, l’entraîneur parisien s’est prononcé sur ces lacunes.

Après les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, un duo complice et complémentaire à la tête du secteur sportif, le PSG était attendu pour cette nouvelle saison, mais la déception a encore été au rendez-vous dans la capitale, avec une aventure européenne qui a prématurément pris fin dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Les largesses défensives du PSG ont notamment profité aux adversaires, un point faible sur lequel Christophe Galtier s’est prononcé ce vendredi.

Un projet colossal pour le transfert de Mbappé, la réponse tombe https://t.co/lxxdeCU8Bb pic.twitter.com/unDsyhM9CY — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

« Le PSG doit s'appuyer sur une très bonne défense »

« C'est un challenge. On a pris beaucoup de buts cette saison , reconnaît Christophe Galtier au micro de PSGTV . Il y a beaucoup de paramètres. Mais la défense a été souvent remodelée, l'organisation a été différente. Normalement, on doit être beaucoup plus performants. Dernier exemple: le but que nous prenons à Brest est largement évitable, on l'avait identifié, on en avait parlé. Le PSG doit s'appuyer sur une très bonne défense. Mais le PSG doit avoir toujours la volonté de marquer plus de buts que l'adversaire. »

« C'est une période difficile en termes d'effectif et d'état de forme »