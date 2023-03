Enfin une bonne nouvelle pour le PSG avec Messi

La rédaction

Absent surprise lors du dernier entraînement avec le PSG, Lionel Messi a fait son retour ce vendredi. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui fait face à une hécatombe. De nombreux joueurs sont blessés alors que le Paris Saint-Germain reçoit Rennes au Parc des Princes, dimanche à 17h05, pour le compte de la 28e journée de championnat.

C’est un mois de mars chaotique que vit le PSG. Après l’élimination en 8e de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le club doit faire face aux blessures d’une grande partie de son effectif. Neymar et Presnel Kimpembe ne rejoueront pas d’ici la fin de la saison et ont été rejoints à l’infirmerie par Nordi Mukiele victime d’une lésion aux ischio-jambiers, Carlos Soler gêné musculairement tout comme Sergio Ramos blessé au mollet droit. Achraf Hakimi et Marquinhos s’entraînent tous deux individuellement dans un protocole de reprise.

Messi de retour dans le groupe

La bonne nouvelle pour le PSG, c’est que Lionel Messi a lui fait son retour au Camp des Loges pour s’entraîner normalement. L’Argentin avait manqué la séance de ce jeudi pour des raisons qui restent encore inconnues mais selon RMC Sport , l’absence du septuple Ballon d’Or n’était pas liée à un pépin physique. La présence de Messi dans le 11 de départ contre Rennes ce dimanche n’est donc pas à remettre en question.

