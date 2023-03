Mbappé anéantit l’OM, l’inattendu chambrage à l’étranger

Thibault Morlain

Le 26 février dernier, le PSG se vengeait de l’OM après la Coupe de France, s’imposant largement et facilement au Vélodrome (0-3) grâce notamment à Kylian Mbappé. Une victoire qui a notamment fait parler jusqu’en Angleterre, dans le vestiaire de Nottingham Forest, où cela a d’ailleurs donné lieu à certains chambrages.

Eliminé de la Coupe de France par l’OM début février, le PSG s’est vengé quelques jours plus tard. En effet, en Ligue 1 cette fois, les hommes de Christophe Galtier ont frappé fort au Vélodrome en s’imposant facilement sur la Canebière. Une victoire (0-3) possible notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. De quoi faire plaisir à certains… à Nottingham Forest.

« 3-0 sans bavure »

C’est à l’occasion d’un documentaire sur Youtube à propos de la convalescence de Niakhaté qu’on a pu assister à cette scène entre Sergio Aurier, Keylor Navas et Jordan Ayew. Ancien du PSG, l’Ivoirien va alors voir le Ghanéen, passé par l’OM : « Marseille frérot. 3-0 sans bavure. Si on continue encore, on va en mettre 7. Même 13. On allait mettre 13. (…) Quand Kyky (Mbappé) il est là, ça change tout ».

« Ah Marseille frérot... 3-0 sans bavure. Si on avait continué à jouer on aurait pu en mettre 7. »Le chambrage de Serge Aurier et Keylor Navas à André Ayew après PSG-OM.pic.twitter.com/ee9gk65ToQ — Actu Foot (@ActuFoot_) March 16, 2023

« C’est pas pareil que la dernière fois »