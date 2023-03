Deschamps mis en garde, une guerre peut éclater avec Mbappé

La rédaction

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 16 mars la liste des 23 Bleus qui ont été sélectionnés pour participer aux éliminatoires de l'Euro 2024. Une liste avec du sang neuf depuis les retraites de Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Karim Benzema. La question de savoir si les nouveaux appelés pourront faire oublier les retraités se pose, tout comme celle du capitanat, qui semble promis à Kylian Mbappé. Et pour Christophe Dugarry, ça serait une erreur de ne pas lui donner.

Depuis les retraites de Hugo Lloris et Raphaël Varane, qui mérite le plus le brassard de capitaine de l'équipe de France ? C'est une question épineuse à laquelle va vite devoir répondre Didier Deschamps, puisque le premier match aura lieu dans huit jours, au Stade de France, face aux Pays-Bas. Sur RMC , Christophe Dugarry s'est déjà fait son idée sur la question.

« Il doit être au centre du projet »

Dans l'émission Rothen s'enflamme dans laquelle Christophe Dugarry intervient désormais, l'ancien champion du monde a répondu à la question de savoir s'il fallait donner le brassard de capitaine de l'équipe de France à Kylian Mbappé : « Donner le capitanat à Mbappé ? Oui. Mbappé va être demandeur. Tu ne peux pas être contre ce que veut Mbappé. En plus, c’est plus facile de lui donner. Imagine tu ne luis donnes pas… Quelle va être sa réaction? Je suis sûr qu’il sera vexé, qu’il sera touché, qu’il va en tirer des conclusions en de disant qu’on ne croit pas en lui. Mbappé, c’est un peu l’enfant gâté, il va être capitaine du PSG l’année prochaine, il doit être au centre du projet. En plus, il assume, il aime être devant. »

« Ça sera une erreur de vexer Mbappé »