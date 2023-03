Deschamps est attendu au tournant par l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Didier Deschamps annoncera ce jeudi sa première liste de l’année 2023, quelques surprises sont attendues, notamment au milieu. Capitaine de l’OM cette saison, Valentin Rongier postule à une place. Le Marseillais espère recevoir sa première convocation, lui qui a déjà été pré convoqué à plusieurs reprises.

Homme à tout faire de l’OM depuis le début de la saison, Valentin Rongier sera forcément devant la liste de Didier Deschamps ce jeudi. Trois mois après la finale de la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus , prolongé jusqu’en 2026, annoncera sa liste et il pourrait y avoir des petits nouveaux.

«Si ça doit venir, ça viendra»

« C’est un objectif sans l’être. Pour moi, ce n'est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant : 'Il faut que tu sois appelé'. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur », confiait récemment Valentin Rongier dans L’After Foot.

Rongier veut sa grande première