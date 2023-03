Surprise en équipe de France, Deschamps tente un coup de poker

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les deux matches qualificatifs pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et l'Irlande. Et selon la tendance, il faudra s'attendre à quelques surprises, notamment au milieu de terrain. Selon certaines sources, le sélectionneur de l'équipe de France pourrait bien appeler Manu Koné et Khéphren Thuram.

L'équipe de France fait sa rentrée. Trois mois après la finale du Mondial perdue face à l'Argentine, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande (les 24 et 27 mars). A quelques heures de cette annonce, RMC Sport évoque les dernières tendances, notamment au milieu de terrain.

Deux nouveaux visages au milieu de terrain ?

Dans l'entrejeu, quelques joueurs, en grande forme avec leur clubs respectifs, pourraient faire leur début en équipe de France. Le média cite les noms de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et de Khéphren Thuram (OGC Nice), dont le frère Marcus a participé au dernier Mondial. Toutefois, avant d'acter leur convocation, Deschamps devrait s'entretenir avec Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'équipe de France espoirs.

Deschamps ne va pas toucher à sa colonne vertébrale