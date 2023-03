Deschamps prépare du lourd, révolution en équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Trois mois après la Coupe du monde, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les matches contre les Pays-Bas et l'Irlande. Comme après chaque compétition internationale, c'est toujours un moment attendu qui peut être synonyme de renouvellement et de surprises. Cela devrait être le cas ce jeudi, et un record pourrait même être battu par le sélectionneur.

Quasiment trois mois jour pour jour après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, Didier Deschamps va dévoiler sa première liste post-Mondial. Une liste très attendue puisque des surprises seront probablement annoncées après les retraites d'Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema, sans oublier la méforme de certains mondialistes. Par conséquent, plusieurs petits nouveaux pourraient être convoqués à l'image de Brice Samba, Wesley Fofana, Jean-Clair Todibo, Khephren Thuram, Manu Koné ou encore Valentin Rongier. De là à battre le record de 2012 et 2021 ? Retour sur les listes de Didier Deschamps après une grande compétition internationale.

2012 : Des surprises pour une grande première

La première date d'il y a déjà plus de 10 ans. Après l'Euro 2012, Didier Deschamps prend la succession de Laurent Blanc et réserve donc quelques surprises pour sa première liste. Ainsi, l'ancien coach de l'OM convoque quatre petits nouveaux à savoir Christophe Jallet, Etienne Capoue, Mapou Yanga-Mbiwa et un certain Raphaël Varane. A noter également quelques surprises comme les retours de Rio Mavuba et Maxime Gonalons. En revanche, Deschamps se passe de Hatem Ben Arfa, Yann M’Vila, Samir Nasri et Jérémy Ménez, insistant sur le devoir d'exemplarité.

2014 : Pas de révolution après le Mondial

La première compétition internationale de l'ère Deschamps se passe plutôt bien puisque l'équipe de France atteindra les quarts de finale de la Coupe du monde, battue par l'Allemagne (1-0) qui remportera la compétition quelques jours plus tard. Par conséquent, pas de révolution chez les Bleus. Pour affronter l’Espagne et la Serbie en septembre 2014, le sélectionneur fait confiance aux joueurs présents au Mondial. Aucun nouveau, mais deux petites surprises avec les retours d'Alexandre Lacazette et Rémy Cabella.

2016 : Deux nouveaux après l'Euro

Finaliste de l'Euro 2016, l'équipe de France fait son retour pour un match amical contre l'Italie quelques semaines après la finale perdue contre le Portugal. Pour l'occasion, Didier Deschamps convoque deux petits nouveaux, deux latéraux droits à savoir Sébastien Corchia et Djibril Sidibé. Enfin, les deux Lyonnais Nabil Fekir et Alexandre Lacazette font quant à eux leur retour. Une habitude pour l'avant-centre de l'OL.

On connaît les 23 joueurs qui affronteront l'Italie et la Biélorussie ! A lundi messieurs 😉🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oDKfntmCJL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 25, 2016

2018 : Les champions du monde de retour

L'après-Coupe du monde 2018 est un peu particulier. Et pour cause, afin de célébrer ses champions du monde, Didier Deschamps décide de convoquer la même liste qu'en Russie. Seule exception, Benoit Costil remplace Steve Mandanda blessé, pour affronter l'Allemagne et les Pays-Bas. Même Adil Rami, qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale est bien là. Le sélectionneur réserve donc sa surprise pour la deuxième liste post-Mondial 2018 avec la première convocation de Tanguy Ndombele.

2021 : Quatre nouveaux, le record de Deschamps

Après l'échec de l'Euro et l'élimination contre la Suisse en huitième de finale, Didier Deschamps décide de chambouler son groupe. Pour la première fois après une grande compétition, quatre nouveaux sont convoqués à savoir Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby. Une révolution inédite pour le sélectionneur des Bleus, plutôt adepte de la continuité. Mais ce jeudi, il pourrait bien encore renouveler massivement son groupe et peut-être battre son record. Pour cela, il faudra que cinq nouveaux joueurs soient convoqués. Réponse à 14h.