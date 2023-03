Deschamps va prendre une grande décision, le FC Nantes va enrager

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps va dévoiler sa première liste après la Coupe du monde. Quasiment trois mois jour pour jour après la finale perdue contre l'Argentine, des surprises sont d'ailleurs attendues au poste de gardien de but. Mais alors qu'Antoine Kombouaré milite pour Alban Lafont, c'est bien Brice Samba qui devrait être convoqué.

Trois mois après la Coupe du monde, Didier Deschamps va dévoiler sa première liste qui devrait lancer une nouvelle ère en équipe de France. Notamment dans les buts. Avec les retraites d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, une petite révolution est attendue à ce poste. Et alors que Mike Maignan va devenir le nouveau portier titulaire des Bleus, le nom de sa doublure suscite encore quelques interrogations.

Samba favori devant Lafont ?

La place de numéro 2 se joue ainsi entre deux gardiens à savoir Brice Samba et Alban Lafont. Et bien que le Nantais ait déjà été convoqué en équipe de France, L'EQUIPE révèle que c'est le portier du RC Lens qui part favori. Auteur d'une très belle saison, l'ancien de l'OM est vu comme plus complet par le staff des Bleus. Si la tendance se confirme, Antoine Kombouaré, qui milite pour son gardien, sera déçu.

Kombouaré va être déçu