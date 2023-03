Deschamps va prendre une grande décision, Mbappé totalement chamboulé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la retraite d'Hugo Lloris, qui héritera du brassard de capitaine ? Plusieurs joueurs ont le profil pour occuper ce rôle, notamment Kylian Mbappé. Selon Ludovic Obraniak, cette promotion pourrait lui permettre de progresser et de le rendre meilleur, notamment sur le plan relationnel. Didier Deschamps pourrait livrer sa réponse ce jeudi.

Capitaine recordman, Hugo Lloris a tiré un trait sur sa carrière en bleu après le dernier Mondial, laissant le brassard sans réel propriétaire. Plus pour longtemps car l'équipe de France s'apprête à défier les Pays-Bas et l'Irlande dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Selon les informations de Téléfoot, deux noms se détachent pour occuper ce rôle de capitaine : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. « Si Mbappé peut être capitaine de l’équipe de France ? Bien évidemment » avait déclaré Didier Deschamps dans un entretien au Parisien.

Apres son clash avec Deschamps, il devient le taulier avec Mbappé https://t.co/70IXkBTo9b pic.twitter.com/aA0vNfEMgY — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

« Mbappé n’a pas encore l’atteint la plénitude sur le plan humain »

Selon Ludovic Obraniak, ce capitanat pourrait bien métamorphoser la star du PSG. « Deschamps a, peut-être, l’idée de le bonifier. Tu sens que ce garçon n’a pas encore l’atteint la plénitude sur le plan humain. Il s’ouvre un peu plus. Dernièrement, il est apparu plus souriant, il le dit, lui même, qu’il avait oublié le rapport aux gens. Et être capitaine ça change un homme » a-t-il déclaré. Ancien international polonais, il a établi un parallèle avec un certain Robert Lewandowski.

« Mbappé pourrait emmener tout le monde avec lui et se bonifier »