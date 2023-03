Mercato - PSG : Mbappé sur le départ, il vend la mèche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il avait décidé à la surprise générale de prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé fait toujours couler beaucoup d’encre quant à son avenir au Parc des Princes. En effet, un départ vers le Real Madrid semble toujours d’actualité pour l’attaquant tricolore, et un journaliste italien en remet une couche sur ce feuilleton au PSG.

La saison passée, le feuilleton Kylian Mbappé avait tenu en haleine pendant de longs mois les supporters du PSG ! L’attaquant français semblait bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid, mais finalement, Mbappé avait décidé de prolonger et avait officialisé la nouvelle au mois de mai. Un véritable soulagement pour les supporters du PSG, mais les choses se sont compliquées par la suite puisque l’ancien Monégasque a eu des moments de tension en coulisses avec sa direction, notamment à cause des promesses non-tenues au niveau du recrutement. Et Mbappé pourrait même quitter le PSG dès la saison prochaine…

Mbappé au Real en 2024 ?

Le journaliste italien de Sport Mediaset Carlo Landoni, interrogé par TMW, a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé et laisse entendre que le numéro 7 du PSG envisagerait une nouvelle fois de partir partir libre pour le Real Madrid : « Mbappé est un point d'interrogation. Je tiens d'une certaine source madrilène qu'il pourrait partir pour 0€ en 2024 », a-t-il expliqué. En effet, malgré une officialisation annonçant un nouveau bail jusqu’en 2025, Mbappé pourrait en réalité décider de claquer la porte du PSG dès 2024 sans activer l’année supplémentaire en option.

Osimhen pour le remplacer ?