Ils snobent l’équipe de France, «un effet Benzema» évoqué

Bien que l’équipe de France soit actuellement l’une des meilleurs nations du monde sur la planète football, cela n’empêche pas certains joueurs, bi-nationaux, de dire non aux Bleus et de privilégier une autre sélection. Dernièrement, les cas se sont ainsi multipliés. Daniel Riolo s’est alors prononcé sur ce dossier et s’est interrogé sur un possible effet Karim Benzema.

Selon les derniers échos, Houssem Aouar aurait fait le choix de tourner le dos à l’équipe de France. Déjà appelé par les Bleus lors d’un match amical, le joueur de l’OL voudrait finalement évoluer avec l’Algérie désormais. Et il n’est pas le seul. En effet, dernièrement, d’autres joueurs ont également fait le choix de dire non à l’équipe de France pour les Fennecs. Ça a été le cas de Farès Chaïbi (Toulouse) ou encore Jaouen Hadjam (FC Nantes). Mais comment expliquer de telles décisions ? Lors de l’After Foot , sur RMC , Daniel Riolo a évoqué ce sujet.

Pourquoi ces joueurs disent-ils non à l’équipe de France ? Daniel Riolo s’est posé la question et s’est notamment interrogé sur les possibles répercussions du traitement infligé à Karim Benzema en sélection. « On pourrait se demander pourquoi c’est comme ça, et comment on en est arrivé. Mais c’est un fait qui est là. Après, est-ce qu’il y a aussi, quelque part, un effet Benzema dans tout ça ? Je pose la question. Avec la façon dans Benzema a été traité par l’équipe de France et par Deschamps. Il est également possible que cela joue un petit rôle », a confié le journaliste RMC .

« C’est un problème qui est socio-politique »