Affaire Benzema : Deschamps a menti, la lourde accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Trois mois après la finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps est enfin sorti du silence concernant l’affaire Benzema qui avait grandement fait parler avant le début de la compétition. Néanmoins, les propos du sélectionneur de l’équipe de France ne semble pas avoir convaincu Daniel Riolo qui estime qu’il a menti.

Il y a quelques jours, Didier Deschamps sortait enfin du silence sur l'affaire Benzema, qui avait grandement fait parler avant le début de la Coupe du monde. Dans les colonnes du Parisien , le sélectionneur de l'équipe de France assurait notamment qu'il n'y avait eu aucun problème au moment de son départ. Une version qui ne convient pas à Karim Benzema, qui a prévu de prendre la parole prochainement pour livrer ses vérités. Et Daniel Riolo a tranché dans cette affaire.

«Ce que je n’aime pas, c’est le mensonge»

« Cette histoire a encore un intérêt, à condition que Benzema veuille bien nous le dire, c’est de savoir qu’on a un sélectionneur qui est un menteur. Moi je pense que s’en est un et que Benzema a les moyens de le dire. La façon dont il le sort, par le biais d’un mensonge autour d’une blessure alors que l’examen médical, on l’a tous eu connaissance et osait très bien qu’il était totalement opérationnel pour les quarts et peut-être un petit bout de huitième. (…) Si c’est du management quand tu ne le prends pas, je l’accepte sans problème, d’ailleurs je ne disais rien quand Benzema n’était pas en équipe de France. C’est un choix, on en a eu d’autres des joueurs fantastiques qui n’ont pas été en sélection. Ce que je n’aime pas, c’est le mensonge. C’est la façon dont on manigance, et Deschamps est un maître dans la matière », assure l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Dans la manigance, il y a aussi tout ce qui caractérise Deschamps»