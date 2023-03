Révolution en équipe de France, il interpelle Deschamps

Amadou Diawara

Ce jeudi, Didier Deschamps va annoncer sa liste pour lancer les éliminatoires de l'Euro 2024. Alors qu'Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale, le sélectionneur des Bleus est contraint de révolutionner son groupe de gardiens de but. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Antoine Kombouare a milité pour que Didier Deschamps convoque Alban Lafont.

Après sa finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, la France s'apprête à lancer sa campagne pour l'Euro 2024. En effet, les Bleus de Didier Deschamps vont débuter les éliminatoires de la compétition le 24 mars face aux Pays-Bas.

Qui pour remplacer Lloris et Mandanda en Bleu ?

Pour les deux premiers rendez-vous des Bleus aux éliminatoires de l'Euro 2024 (Pays-Bas le 24 mars et Irlande le 27 mars), Didier Deschamps va annoncer sa liste ce jeudi. Et alors qu'Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale, le patron de l'équipe de France est dans l'obligation de révolutionner son groupe de gardiens de but. Conscient de la situation, Antoine Kombouare a pris position pour que Didier Deschamps fasse appel à son portier Alban Lafont.

«Bien sûr que je milite pour qu'Alban soit en équipe de France»