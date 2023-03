Il plante la France pour l’Algérie, Deschamps a l’habitude

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il a porté le maillot de l’équipe de France à une reprise, Houssem Aouar a choisi de représenter l’Algérie pour la suite de sa carrière internationale. Le milieu de l’OL n’est pas le premier à faire ce choix. Geoffrey Kondogbia et Paul-Georges Ntep notamment l’ont fait avant lui.

C’est un éternel recommencement pour Didier Deschamps. Après avoir porté le maillot de l’équipe de France à une reprise, Houssem Aouar n’a plus été appelé par Deschamps. Moins en vue avec l’OL, Aouar a fini par prendre une décision forte : jouer avec l’Algérie. Annoncé avec les Fennecs depuis plusieurs mois, Houssem Aouar avait d’abord démenti les rumeurs avant de finalement rejoindre la sélection algérienne. Une excellente nouvelle pour Djamel Belmadi, le sélectionneur, qui veut se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Maxime Lopez, l’ancien joueur de l’OM, pourrait lui aussi faire ce choix selon beIN Sports.

Kondogbia et Ntep l’ont fait

Si Houssem Aouar fait beaucoup parler avec cette décision, il est loin d’être le premier à faire ce choix. Paul-Georges Ntep a joué deux fois avec l’équipe de France avant de choisir le Cameroun. Geoffrey Kondogbia a lui porté le maillot bleu à cinq reprises… avant d’opter pour la République centrafricaine. Huit petites capes depuis 2018 pour Kondogbia qui a déjà pris du retrait avec la sélection de son pays d’origine. « Nous n’avons pas aujourd’hui obtenu les bases d’une équipe nationale de niveau professionnel. Aucun staff technique n’a été nommé. Nous n’avons pas de stade homologué depuis plus d’un an, ce qui nous empêche de pouvoir évoluer devant vous, supporters, et nous prive de votre soutien essentiel », contestait Kondogbia.

Un phénomène qui ne date pas d’aujourd’hui