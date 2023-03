Équipe de France : Nouveau coup dur pour Didier Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti de l’OM en 2020, Maxime Lopez a longtemps espéré jouer avec l’équipe de France. Mais à 25 ans, le milieu de Sassuolo n’a toujours pas été appelé par Didier Deschamps et il pourrait choisir de jouer pour l’Algérie. Un changement auquel il ne pensait pas vraiment il y a quelques années…

Jeudi, Didier Deschamps communiquera sa première liste depuis la finale de Coupe du monde perdue par l’équipe de France. Alors que Raphaël Varane, Hugo Lloris, Karim Benzema et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale, Didier Deschamps pourrait appeler du sang neuf. Ce qui est sûr, c’est que Houssem Aouar n’y figurera pas, lui qui a finalement opté pour l’Algérie.

Maxime Lopez bientôt avec l’Algérie ?

Et le milieu de l’OL pourrait ne pas être le seul. D’après les informations de beIN Sports , Maxime Lopez serait lui aussi proche de rejoindre l’Algérie. L’ancien joueur de l’OM, régulièrement appelé avec les Espoirs français à l’époque, n’a jamais eu sa chance avec les Bleus .

«Depuis que je suis en jeunes, je suis en équipe de France»