Stupeur au PSG, la famille Messi a tranché pour le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi se serait rapproché du FC Barcelone. Alors que Joan Laporta lui a présenté ses excuses, la Pulga rêverait de faire son retour au Barça. D'ailleurs, la femme et les enfants de Leo Messi souhaiteraient également retrouver la Catalogne.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi est engagé jusqu'au 30 juin. Par conséquent, la Pulga quittera le club de la capitale librement et gratuitement à l'issue de la saison s'il ne rempile pas.

Coup de théâtre pour le mercato de Messi, le PSG peut trembler https://t.co/vfDZ2jggWL pic.twitter.com/27aqQww3iM — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Lionel Messi rêve de revenir au Barça

Conscient de la situation de Lionel Messi, le PSG a lancé les hostilités pour le prolonger. En effet, la direction parisienne est actuellement en pourparlers avec l'entourage de l'Argentin pour le faire rempiler. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité les discussions sont en bonne voie actuellement. Toutefois, le FC Barcelone pourrait se muer en trouble fête sur ce dossier.

La famille de Messi veut retrouver la Catalogne