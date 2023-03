Le départ de Messi réclamé, le PSG riposte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour dimanche au Parc des Princes après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG pourrait être chahuté par son public. C’est en tout cas ce qu’a indiqué la presse espagnole, relayant les propos d’un supporter. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Christophe Galtier ne voit « aucune raison » de siffler son équipe.

Pour la première fois depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions, les hommes de Christophe Galtier retrouvent le Parc des Princes dimanche contre Rennes, et l’ambiance pourrait être électrique. Alors que certains joueurs, Lionel Messi et Neymar en tête, avaient été conspués l’année dernier face à Bordeaux après la défaite sur la pelouse du Real Madrid, la presse espagnole a indiqué cette semaine qu’un nouvel accueil mouvementé pourrait être réservé aux joueurs, en particulier à Lionel Messi, auteur d’une prestation décevante en Bavière et libre en fin de saison. « On va le siffler. Il a un trop gros salaire par rapport à ce qu'il propose sur le terrain. On ne veut pas qu'il reste », aurait indiqué un supporter du PSG dans un article publié par Mundo Deportivo, puis rapidement supprimé.

Pas de sifflets contre les joueurs du PSG ?

Depuis, RMC a fait savoir que le CUP ne comptait pas prendre à partie Lionel Messi et les autres joueurs dimanche face à Rennes. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Christophe Galtier a pour sa part défendu ses protégés, croyant lui aussi qu’aucun traitement spécial ne leur sera réservé par le public du Parc des Princes.

« Il n'y a aucune raison de siffler les joueurs »