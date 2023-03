Alerte pour le mercato de Messi, le PSG réagit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, et l’attaquant affole déjà le mercato avec de nombreux prétendants en tout genre à l’étranger. Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a évoqué l’avenir de son attaque ce vendredi en conférence de presse.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Lionel Messi qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre ' Comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois d’octobre, Luis Campos s’active en coulisses pour tenter de prolonger le contrat de l’attaquant argentin qui arrivera à expiration en juin prochain, mais le conseiller sportif du PSG n’est pas seul sur le dossier. En effet, Messi dispose de plusieurs prétendants sur le marché des transferts, comme Al-Hilal, l’Inter Miami ou encore le FC Barcelone qui fantasme sur son retour.

« Messi et le président échangent beaucoup »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a évoqué l’avancée des négociations entre la direction du PSG et Lionel Messi : « Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit : c'est la volonté des uns et des autres. Leo est heureux dans le vestiaire. C'est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. Oui, j'ai vu certaines critiques sur le match du Bayern. Mais il n'a pas été le seul. Il a été très souvent décisif », indique l’entraîneur du PSG.

« Trop tôt pour savoir »