Mbappé, Messi, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 17 mars

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé prêt à partir en 2024 ?

Alors que son avenir au PSG fait déjà couler beaucoup d'encre, Kylian Mbappé pourrait envisager un départ du Parc des Princes à l'été 2024, après les JO en France, comme l'annonce le journaliste de CBS Sport Jonathan Johnson dans sa rubrique sur CaughtOffside : « Mon opinion sur Mbappé et le PSG n'a pas changé depuis deux ans. Je pense que le point de sortie le plus logique pour lui du PSG et de la France en général, c’est les Jeux olympiques de 2024, s'il gagne une médaille d'or avec son pays à Paris, ce serait une façon de partir sur un vrai sommet. Cela l'amènerait également à la dernière année de son contrat avec le PSG, bien qu'il y ait une option pour le prolonger d'une année supplémentaire s'il le souhaite », estime le journaliste sur l'avenir de Mbappé.



PSG : De Paul lance une invitation à Messi

Rodrigo De Paul, partenaire de Lionel Messi en sélection argentin, a lancé un appel du pied à son compatriote qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain : « Qu’il vienne ici. On dit à Angelito (Angel Correa, ndlr) de lui donner le numéro 10 et on lui cherche un petit appartement dans le centre de Madrid », a lancé le joueur de l'Atlético de Madrid sur les ondes de la Cadena Ser.



PSG : Javier Tebas rêve de revoir Messi à Barcelone

De son côté, le patron de La Liga Javier Tebas affiche plus que jamais son souhait de voir Lionel Messi retourner au FC Barcelone cet été, au terme de son contrat avec le PSG : « Je veux que Messi revienne en Liga. Bien sûr... Mais beaucoup de choses doivent d'abord changer. J'aimerais que Messi revienne. Je veux qu'il soit au Barça. J'espère que nous pourrons reconstruire la marque Barça-Messi. Ce serait très bien pour la Liga. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football », indique Tebas dans des propos rapportés par Barça Universal .



OM : Alexis Sanchez en plein doute pour son avenir

Selon les révélations de RMC Sport , Alexis Sanchez dispose d'une option pour prolonger d'une saison supplémentaire à l'OM alors que son contrat court jusqu'en juin prochain, mais il faudra pour cela que les deux parties soient d'accord. Et c'est là que l'OM pourrait avoir un souci, puisque RMC précise que le Chilien se pose encore des questions. Sanchez souhaite avant tout un projet ambitieux pour rester à l'OM, et cela passe donc inévitablement par une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, par exemple.



