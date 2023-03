Ça bouge au PSG, un gros transfert en Ligue 1 dans les tuyaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, le PSG a multiplié les pistes sur le plan offensif, s’intéressant notamment à Rayan Cherki. L’OL n’a toutefois pas envisagé le départ de son attaquant, mais Laurent Blanc pourrait avoir du mal à le retenir en fin de saison si le club rhodanien ne parvenait pas à se qualifier pour une compétition européenne, de quoi relancer les chances parisiennes.

A la recherche d’un renfort offensif cet hiver, le PSG avait notamment coché le nom de Rayan Cherki comme vous l’avait indiqué le10sport.com, mais Luis Campos s’est heurté au refus de l’OL, écartant l’idée d’un départ de l’attaquant de 19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024. Une piste qui pourrait toutefois être réactivée par le dirigeant du PSG cet été, séduit par le profil de Cherki, surtout si Lyon ne parvenait pas à retrouver l’Europe.

« Je ne vois pas Lyon le garder plus longtemps sans Europe »

Selon Jonathan Johnson, l’OL pourrait avoir du mal à conserver Rayan Cherki sans une participation à une compétition européenne. « Je ne vois pas Lyon le garder plus longtemps, lui ou d'autres joueurs vedettes, sans Europe. Tout au plus pourrait-on plaider pour qu'il reste une saison de plus à Lyon pour s'assurer qu'il est un titulaire, mais il pourrait aussi potentiellement obtenir ce statut quelque part comme au PSG », confie le journaliste sur CaughtOffside .

« Des joueurs comme Cherki ont besoin de jouer en Europe »