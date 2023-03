Messi reçoit une invitation improbable, le PSG peut trembler

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Lionel Messi attise les débats. Le Paris Saint-Germain hésiterait à prolonger l’Argentin en fin de contrat en juin, tandis que le FC Barcelone, l’Inter Miami et Al-Hilal négocierait de leur côté avec le clan de la Pulga. Rodrigo De Paul, fidèle acolyte du septuple Ballon d’Or, aimerait lui aussi le rapatrier dans son club, à Madrid.

C’est le sujet qui alimente la presse football en ce moment. Où se trouvera Lionel Messi la saison prochaine ? Si le PSG tarde à étendre le bail du champion du monde argentin, de nombreuses écuries se positionnent sur le dossier. Un retour en Espagne ne serait pas à exclure, à Barcelone… ou à l’Atlético Madrid !

La folle invitation de Rodrigo De Paul

C’est sur le ton de l’humour que Rodrigo De Paul a annoncé ce jeudi soir, sur la radio espagnole Cadena Ser , qu’il aimerait particulièrement jouer avec Lionel Messi à l’Atlético Madrid : « Qu’il vienne ici. On dit à Angelito (Angel Correa, ndlr) de lui donner le numéro 10 et on lui cherche un petit appartement dans le centre de Madrid » .

« C’est un extraterrestre »