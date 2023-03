Un champion du monde au PSG ? La porte s'ouvre

Pierrick Levallet

Alors que son contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2024, Benjamin Pavard pourrait bien changer d'air à l'issue de la saison. Le PSG suivrait la situation du défenseur de 26 ans avec attention. D'ailleurs, l'international français aurait quelques exigences quant à son avenir, alors que d'autres clubs se tiendraient à l'affût.

Alors que Milan Skriniar débarquera dans la capitale à l’issue de la saison, le PSG ne serait pas contre un renfort supplémentaire dans le secteur défensif. Ces dernières heures, le nom de Benjamin Pavard a alors été évoqué du côté de la formation parisienne. Toujours incontournable au Bayern Munich, le défenseur de 26 ans pourrait cependant être tenté par un autre challenge cet été.

Le PSG tente un gros coup, le rendez-vous est pris pour cet été https://t.co/1IahM2k8h7 pic.twitter.com/Vs3f6Ba25M — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Pavard lance un ultimatum à son prochain club

Selon les informations de Mundo Deportivo , le Bayern Munich chercherait à prolonger Benjamin Pavard, dont le contrat expire en juin 2024. Néanmoins, l’international français ne serait pas certain de son avenir. Ses agents sonderaient le marché à la recherche d’un point de chute convenable. Le PSG pourrait donc en profiter. Mais Benjamin Pavard aurait quelques exigences sur le plan tactique. En effet, le champion du monde 2018 voudrait plus être utilisé en tant que défenseur central que latéral droit dorénavant.

L’Europe s’affole pour le champion du monde