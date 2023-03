PSG : Zéro pointé pour le Qatar, il lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Maxwell connaît particulièrement bien la version QSI du PSG pour y avoir évolué en tant que joueur et y avoir été le coordinateur sportif l’espace de deux saisons. Et pour le Brésilien, le Qatar s’y prend mal pour la quête de la Ligue des champions.

Depuis le lancement du projet QSI à l’été 2011, le président Nasser Al-Khelaïfi cherche à voir le PSG remporter la Ligue des champions. Il avait à l’époque annoncé sa volonté de témoigner du titre européen suprême à moyen terme. Mais douze ans après, le Paris Saint-Germain court toujours derrière son étoile et semble avoir perdu sa belle étoile du Final 8 au vu des deux éliminations coup sur coup en 1/8ème de finale la saison passée et lors de cet exercice.

Pour Maxwell, la construction de l’effectif n’est pas cohérente

Ancien joueur du PSG de 2012 à 2017, Maxwell connaît particulièrement bien le projet QSI pour en plus avoir été le coordinateur sportif du club de la capitale de 2017 à 2019. A l’occasion d’une entrevue accordée à Canal+ , le Brésilien a noté un manque de cohérence dans la construction de l’effectif et notamment une obsession devenant malsaine concernant la quête de la Ligue des champions.

«Il y a une obsession qui devient négative à Paris»