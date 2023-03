Un projet colossal pour le transfert de Mbappé, la réponse tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Manchester United pourrait passer sous pavillon qatari dans un avenir proche, la presse anglaise a récemment fait état des ambitions du club sur le mercato, avec comme idée le recrutement de Kylian Mbappé. Un transfert très loin de voir le jour malgré la puissance financière dont pourraient disposer les Red Devils si l’on en croit le journaliste Jonathan Johnson.

Avec un engagement jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé reste en position de force pour son avenir malgré sa prolongation de l’été dernier avec le PSG, surtout s’il décide de ne pas lever l’option présente dans son bail pour prolonger d’une année supplémentaire. De quoi donner des idées à certains sur le mercato, la presse espagnole faisant toujours les gros titres sur Kylian Mbappé et le Real Madrid, mais un autre mastodonte pourrait être tenté à l’idée de recruter l’international français.

Nouveau capitaine en équipe de France, Deschamps interpelle Mbappé https://t.co/hHfonnr36O pic.twitter.com/t9W5agADF6 — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Et si le projet du Qatar relançait l’avenir de Mbappé ?

Et le Qatar pourrait directement être concerné, puisque Football Insider révélait il y a quelques jours que les responsables du recrutement de Manchester United préparaient déjà le terrain pour le mercato estival, en tenant compte de l’éventuelle arrivée de nouveaux repreneurs, et en revoyant donc leurs ambitions à la hausse. Le Qatar s’est d’ores et déjà positionné sur la formation de Premier League avec une offre formulée par le cheick Jassim bin Hamad al-Thani, frère de l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani, à la tête du PSG. A en croire Football Insider, la piste Mbappé pourrait alors être creusée par les Red Devils , mais ces derniers partent de loin.

Manchester United n’aurait aucune chance