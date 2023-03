En plein cauchemar à l’ASSE, il lâche un énorme message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En décembre dernier, l'ASSE enregistrait l'arrivée de Gaëtan Charbonnier. Mais deux mois seulement après son transfert, l'attaquant était contraint d'abandonner ses coéquipiers en raison d'une grave blessure au genou droit. Lié au club stéphanois jusqu'en juin, le joueur en a, peut-être, fini avec les Verts. Ce mercredi, Charbonnier s'est prononcé sur son avenir.

L'ASSE pensait avoir trouvé son buteur. En décembre dernier, Gaëtan Charbonnier s'engageait à terminer la saison avec les Verts . Mais quelques semaines après ses débuts sous le maillot stéphanois, l'attaquant était contraint de mettre un terme à sa saison. Victime d'une entorse grave du genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur, Charbonnier en a, peut-être même terminé avec l'ASSE. En effet, son contrat prend fin en juin prochain et n'a toujours pas été renouvelé.

Charbonnier reste en contact avec le groupe

Invité de F rance-Bleu Saint-Etienne Loire, Charbonnier a donné de ses nouvelles. Malgré sa blessure, l'attaquant reste au contact du groupe stéphanois. « Je suis au quotidien depuis 15 jours avec le groupe. J’avais été absent une quinzaine de jours avant. J’essaie de toujours être en lien avec le groupe, c’est important. Le groupe vit très bien en interne. Les résultats amènent forcément un peu plus de légèreté et de bonne humeur au quotidien. Il faut continuer comme ça, continuer avec cette envie de faire des résultats et de ne pas perdre » a-t-il confié.

Quid de son avenir ? Il répond