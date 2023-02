Il se lâche sur un sujet sensible à l’ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rare satisfaction de la saison du côté de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso confirme qu’il est un élément indispensable chez les Verts. Seul problème, son contrat s’achève en juin ce qui rend son avenir plus qu’incertain. Cependant, l’attaquant stéphanois refuse de prendre une décision et attendra la fin de saison.

Alors que l'ASSE continue de se battre pour son maintien en Ligue 2, les satisfactions se font rares depuis le début de saison. Néanmoins, Jean-Philippe Krasso parvient à se distinguer avec ses 11 buts en Championnat. Mais alors que son contrat prend fin en juin prochain, les discussions pour son avenir se poursuivent. Interrogé à ce sujet, il lâche d’ailleurs ses vérités.

▶️ Mercato : Cette réunion qui inquiète le PSG... pic.twitter.com/OmFyf2HqX3 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Krasso reste flou pour son avenir

« Pour l’instant, je ne réfléchis pas là-dessus. Je suis concentré sur le maintien. Je n’exclus pas une prolongation ni un départ. Mais ce n’est pas quelque chose que j’ai dans la tête actuellement », confie-t-il dans une interview accordée au Télégramme avant de revenir sur son choix de rester à l’ASSE cet hiver.

«On a mis le club dans la difficulté, c’est à nous de le relever»