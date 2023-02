Une star du PSG envoyée à l'étranger, il hallucine

Thibault Morlain

Ce n'est aujourd'hui plus étonnant, Daniel Riolo n'est pas le plus grand fan de Marco Verratti. Si le joueur du PSG a ses partisans, le consultant RMC n'en fait pas partie, lui qui ne se prive pas de multiplier les tacles à l'encontre de l'Italie. Et Verratti a encore pris cher de la part de Riolo, qui ne l'imagine en aucun cas dans certains des plus grands clubs européens.

Ce mardi, Daniel Riolo était l'invité de Zack Nani sur Twitch pour l'émission Zack en Roue Libre. Le consultant RMC a alors évoqué de nombreux sujets concernant le PSG et bien évidemment, le cas Marco Verratti s'est retrouvé au coeur des débats. Alors que Riolo a déjà taclé à plusieurs reprises l'Italien, il ne s'est pas privé pour en remettre une couche.

Zidane plombé par une ancienne gloire du PSG ? https://t.co/zTD1kcwhW1 pic.twitter.com/iHibtv9DJe — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«Il y a 2 gamins qui sont déjà au-dessus de lui»

Qu'a alors dit Daniel Riolo sur Marco Verratti ? « Je suis archi convaincu que Verratti n'est pas titulaire à Manchester City aujourd'hui. Et on me dit "mais il aurait pu aller au Barça". Là-bas, il y a 2 gamins qui sont déjà au-dessus de lui », a-t-il lâché sur le joueur du PSG, ne l'imaginant ainsi pas à Manchester City ou au FC Barcelone, où on retrouve déjà Pedri et Gavi, qu'il juge plus bien fort que Marco Verratti malgré leur jeune âge.

«Quand il faut cavaler pour revenir derrière...»