PSG : Une star de Deschamps est chassée, le Qatar est fixé

N’Golo Kanté traverse une période sportive délicate et voit son contrat arriver à expiration en juin prochain à Chelsea. De quoi donner des idées au PSG ainsi qu’au FC Barcelone pour le milieu de terrain de Didier Deschamps en équipe de France. Cependant, le feuilleton Kanté devrait se conclure par une prolongation.

C’est un secret de polichinelle, certes, mais le PSG apprécie particulièrement le profil de N’Golo Kanté. Et ce, depuis l’éclosion du champion du monde tricolore au plus haut niveau. Cependant, le Qatar n’est jamais parvenu à ses fins pour le transfert de Kanté qui a choisi Chelsea en 2017 et qui pourrait une nouvelle fois privilégier les Blues au PSG.

Le Barça et le PSG à l’affût, Kanté ne pense qu’à Chelsea

Le10sport.com vous révélait en octobre 2022 que la priorité de N’Golo Kanté était de poursuivre à Londres où le milieu de terrain et sa famille se sentent bien installés. The Daily Telegraph a confirmé les informations exclusives du 10sport.com ces dernières heures en affirmant que la volonté première de Kanté était de rester à Chelsea. Et son souhait pourrait être exaucé dans les plus brefs délais malgré les intérêts confirmés du PSG et du FC Barcelone par The Telegraph.

Kanté plus proche que jamais d’une prolongation à Chelsea