«Faut enlever toutes les clopes dans les poumons» : Une star du PSG se fait dézinguer

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Marco Verratti est un joueur du PSG. Arrivé de Pescara, l'Italien est aujourd'hui l'un des joueurs les plus appréciés dans la capitale. Il n'empêche que le Parisien a ses détracteurs à commencer par Daniel Riolo. Ce dernier ne mâche jamais ses mots pour évoquer Verratti et il vient encore d'en rajouter une couche.

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti était inconnu du grand public. L'ancien de Pescara en a fait du chemin pour être aujourd'hui l'un des cadres du club de la capitale. Il n'empêche que Verratti n'est pas irréprochable, notamment aux yeux de Daniel Riolo. Le consultant RMC a multiplié les tacles à l'encontre de l'Italien. Et voilà qu'il faut en ajouter un nouveau...

« Là c'est plus compliqué »

Ce mardi Daniel Riolo était l'invité de Zack Nani sur Twitch pour l'émission Zack en Roue Libre. A cette occasion, il en a donc rajouté une couche sur Marco Verratti, lâchant : « Il est fort jusqu'à 30 mètres de ses buts. Quand il est sous pression un petit peu plus haut, il y a moins de monde. Et quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal parce qu'il faut enlever toutes les clopes qu'il a dans les poumons, là c'est plus compliqué ».

« Je ne suis pas aveugle »