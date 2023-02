Problème avec Mbappé au PSG, «c’est dramatique»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décisif dimanche dernier avec le PSG face au LOSC, Kylian Mbappé a rappelé à quel point il était devenu indispensable dans le onze du club de la capitale. Une dépendance qui préoccupe toutefois certains observateurs, à l’image de Jérôme Rothen, l’ancien joueur du PSG.

En grande difficulté dimanche lors de son dernier match de championnat face au LOSC, le PSG s’en est une nouvelle fois remis au talent de Kylian Mbappé (4-3 score final). L’attaquant français, auteur d’un doublé, a donc sauvé son équipe qui était bien mal embarquée dans cette partie en seconde période, et cette justement cette Mbappé-dépendance qui agace Jérôme Rothen.

« Tout est lié à Mbappé »

Sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a livré son point de vue à ce sujet : « Le PSG, c'est Kylian Mbappé. Il n'y a rien d'autre. On ne sera pas surpris de découvrir que le PSG d'un seul coup a un grand milieu de terrain ou un grand collectif. Ça, ce n'est pas possible. (...) Tout est lié à Kylian Mbappé. On l'a vu encore contre Lille. A lui tout seul, une accélération, un échange, l'efficacité... franchement il sait tout faire ce mec. C'est plus qu'un monstre, c'est une machine », estime Rothen.

« C’est inquiétant »