PSG : Il craque en direct, la raison est révélée

La rédaction

C'est une image qui a marqué les fans de football, lors de la rencontre de la 24ème journée de Ligue 1 entre le PSG et Lille, remportée par les Parisiens (4-3). Alors que le PSG était mené 3-2 par le LOSC, le conseiller du football, Luis Campos est descendu des gradins pour prendre place sur le banc et haranguer les joueurs, comme s'il prenait la place de Christophe Galtier, ce qui n'a pas manqué de susciter les critiques. Mais Jérôme Rothen défend le Portugais.

Dimanche, Luis Campos a fait parler de lui. Alors que le PSG était en difficulté contre le LOSC, le conseiller sportif du club est descendu sur la pelouse ce qui n'a pas manqué de faire polémique. Toutefois, Christophe Galtier réfutait toute tentative d'ingérence de la part de Luis Campos d'être venu sur le banc de touche du PSG. En conférence de presse, l'entraîneur parisien estimait que « Luis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire, et on a des objectifs très élevés. Ça ne me pose aucun problème, puisqu’il n’y a pas d’intervention sur un plan technico-tactique. Il y a eu de la colère, mais pas d’ingérence. »

«Je sais pourquoi il est descendu à ce moment-là»

Dans son émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen estime que : « Campos n'a pas voulu faire l'entraineur du tout. Je le défends dans le sens où il a un rôle important de directeur sportif dans un club comme le PSG. Il doit être passionné, investi. Il faut qu'il défende les couleurs du club et montrer par moment du répondant quand des choses vous échappe. Je sais pourquoi il est descendu à ce moment-là, c'est parce que l'arbitre de PSG-Lille n'est pas forcément à la faveur des Parisiens. Quand tu es à domicile, tu dois un peu être avantagé par rapport au contexte. Et Campos estime que le PSG n'est pas protégé comme il devrait l'être, du moins au Parc des Princes. »

«Il a montré qu'il défendait le club»