Il pète les plombs au PSG, une grosse accusation est lancée

Face au LOSC ce dimanche, Luis Campos a totalement craqué. Mécontent du rendement du PSG, le conseiller football a pris un moment la place de Christophe Galtier en donnant des consignes aux joueurs. Face à cette scène surréaliste, certains ont réclamé des sanctions. Surtout qu'apparemment, l'attitude de Luis Campos était loin d'être irréprochable.

Alors que le PSG s’est imposé face au LOSC ce dimanche (4-3), les supporters retiendront certainement une scène absolument surréaliste pendant la rencontre. Agacé et incontrôlable, Luis Campos a rejoint Christophe Galtier sur le bord du terrain et a même pris sa place un court instant en donnant des conseils aux joueurs. Certains ont alors réclamé à ce que le dirigeant parisien soit sanctionné.

Campos échappe à toute sanction

Malgré cette scène ahurissante, RMC Sport et L’Equipe ont révélé que Luis Campos ne devrait recevoir aucune sanction. Le conseiller football parisien disposait d’une accréditation et avait donc le droit d’être où il était. L’Equipe ajoute même que Luis Campos n’aurait jamais insulté les arbitres, et que les officiels se seraient donc montrés cléments à son égard. Mais un témoin de la scène décrit pourtant tout l’inverse.

Une attitude insultante envers les arbitres ?