Le PSG prépare un événement, les chiffres explosent

Ce dimanche, deux semaines seulement après la défaite en Coupe de France, le PSG va retrouver l’OM en championnat, un Classique capital dans la course au titre. Afin de renouer le lien avec son public, Paris a ouvert, pour la première fois depuis 2011, un entraînement au public. Déjà 15 000 places ont trouvé preneurs pour cet événement qui aura lieu au Parc des Princes.

Alors que le PSG a renoué avec le succès face au LOSC (4-3), c’est une nouvelle semaine décisive qui s’annonce pour Paris. Dimanche, le club de la capitale se déplace encore au Stade Vélodrome et tentera de mettre l’OM à huit points et de se rapprocher un peu plus d’un nouveau titre de champion de France.

Le PSG doit retrouver son lien avec le public

Une manière idéale de préparer le match retour face au Bayern Munich. Dans le même temps, le PSG tente de renouer le contact avec son public après les quelques frictions qui ont eu lieu à Monaco. Pour la première fois depuis 2011 et la fermeture du Camp des Loges par Carlo Ancelotti, un entraînement va être ouvert au public ce vendredi au Parc des Princes, à deux jours du Classique.

15 000 places vendues